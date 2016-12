CÔTE D'IVOIRE - Législatives 2016 : forte majorité pour la coalition au pouvoir avec 167 sièges, percée des indépendants qui obtiennent 75 sièges

Les législatives du dimanche 18 décembre 2016 ont donné leur verdict. Le Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), coalition au pouvoir s’adjuge 167 sièges soit 67.75% des sièges. Ce qui confère à ce groupement politique une forte majorité conformément au souhait du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara.Si cette razzia du RHDP était plus ou moins prévisible, la surprise vient des indépendants qui totalisent 75 sièges soit 29, 53% des sièges à l’Assemblée nationale. Une moisson plus qu’honorable. Bon nombre de ces indépendants sont des transfuges du RHDP, qui n’ont pas été retenus par le groupement politique pour défendre ses couleurs.Ce fut le cas à Cocody ou la députée sortante Yasmina Ouegnin non retenue par son groupement politique le RHDP, a battu la candidate choisie, la ministre de la Communication, Affoussiata Bamba-Lamine. Pareil à Daoukro le fief du président du RHDP, Henri Konan Bédié qui a vu son candidat l’inspecteur général d’Etat Niamien N’Goran laminé par Olivier Akoto, candidat indépendant transfuge du RHDP. Dans plusieurs autres circonscriptions le RHDP a enregistré le même sort.Derrière les Indépendants, vient l’Union pour la Démocratie et la Paix de Côte d’Ivoire (UDPCI) du Dr. Abdallah Mabri Toikeusse, ex-ministre des Affaires étrangères limogé du Gouvernement le 25 novembre dernier avec son collègue de l’Habitat et du Logement social, par ailleurs président de l’Union pour la Côte d’Ivoire (UPCI), Gnamien Konan. Tous deux ont été élus dans leur circonscription respective. L’UDPCI remporte 6 sièges à l’issue des législatives de dimanche soit 2,36% des sièges à l’Hémicycle.Le principal parti d’Opposition le Front populaire ivoirien (FPI) dirigé par Pascal Affi N’Guessan s’en sort avec 3 sièges soit 1,18%. Quand l’UPCI de Gnamien Konan obtient 3 sièges soit également 1,18% des sièges de l’Assemblée nationale. Ce sont au total 244 sièges qui ont été pourvus sur un total de 255. L’élection devant être reprise dans la localité de Guiglo où le candidat indépendant et celui du RHDP ont obtenu une égalité parfaite. La CEI dispose de 15 jours à compter de la proclamation des résultats pour proposer une date au gouvernement pour la reprise du scrutin, a indiqué Youssouf Bakayoko le président de l’Institution.Sur les 254 élus on enregistre 225 hommes et 29 femmes. Le taux de participation est estimé à 34,10% selon Youssouf Bakayoko.