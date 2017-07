CÔTE D'IVOIRE - Le gouvernement procède à la libération des emprises du projet de train urbain de la ville d’Abidjan

Le gouvernement ivoirien a décidé de procéder à la libération des emprises du projet urbain de la ville d’Abidjan.



Lors du conseil des ministres, mercredi, le gouvernement a adopté un décret portant déclaration d’utilité publique le périmètre des emprises ferroviaires de l’Etat, comprises entre le PK 507- 31-6 , le PK 20 et le PK 30. "Il s’agit de l’étape de libération des emprises du projet de train urbain de la ville d’Abidjan", a déclaré le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste, Bruno Koné.



Une mesure importante qui doit aboutir à des actions concrètes, consistant notamment à l’aménagement, à la construction, à l’exploitation et au développement d’une ligne de métro à Abidjan, a-t-il ajouté.



Ce projet d’envergure s’intégrera dans la politique de transport multi-modal prévu pour la ville d’Abidjan comprenant le chemin de fer, les routes et le plan d’eau lagunaire, a souligné M. Bruno Koné.



Le site de la zone industrielle de Yopougon a également été déclaré d’utilité publique. D’une superficie initiale de 767 ha, ce sont 469 ha logeant les unités industrielles qui sont concernés par cette mesure gouvernementale.



Toutes ces décisions participent à la politique de développement économique de la Côte d’Ivoire, indique-t-on.



AIP