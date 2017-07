CÔTE D'IVOIRE - Le fonds de soutien aux militants du RDR peu utilisé, selon un membre de la direction du parti

Un conseiller spécial du secrétaire général par intérim du Rdr, Blé Mamadou, a déploré dimanche, lors d’un meeting à Korhogo, un faible taux d’utilisation du fonds de soutien aux militants du parti.



« Le parti a mis en place un fonds de soutien doté de plus d’un milliard de francs CFA pour permettre à nos militants de créer des activités génératrice de revenus. Mais force est de constater que les taux d’utilisation de ces montants alloués restent généralement bas, voire nuls », a déclaré M. Blé.



Il a notamment cité, dans la région Poro, la localité Dickodougou qui n’a décaissé que 4,125 millions sur les 10,8 millions F CFA qui lui sont alloués, et surtout, celles de M’bengué et de Sinématiali où aucun centime n’a été encore décaissé sur leur dotation de 5,2 millions F CFA chacune.



M. Blé a exhorté les responsables locaux du parti à sensibiliser les militants pour qu’ils s’inscrivent afin de bénéficier de ces fonds d’investissement qui ont été mis à leur disposition par le parti pour les aider à se prendre en charge.

