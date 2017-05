CÔTE D'IVOIRE - Le Gouvernement annonce une série de mesures visant à améliorer les conditions de vie et de travail des soldats

Le Gouvernement a rendu public ce jeudi une série de mesures prises en vue d’améliorer les conditions de travail et de vie des soldats. Dans une déclaration à la télévision nationale, le ministre de la Défense Richard Alain Donwahi a annoncé outre le rétablissement de la chaine de commandement, le relèvement du taux de bail de 20.000F CFA dès janvier 2018, ainsi que la prise en compte de l’ensemble des préoccupations des militaires, gendarmes, policiers et paramilitaires.Sur la question relative à la révision de la durée de passage entre les grades, le Ministre Alain Donwahi a indiqué que le Gouvernement a décidé d’une durée de 4 ans pour l’avancement des grades. Le Fonds de prévoyance militaires aura des succursales à l’intérieur du pays. L’opération démarre dès le mois de juin, a dit le Ministre.Poursuivant Richard Alain Donwahi a annoncé la construction de nouvelles casernes dans les 4 régions militaires. Revenant sur la situation des militaires ayant souscrit dans un programme immobilier reste inactif, le Gouvernement a décidé le remboursement aux soldats de leur souscription.Un peu plus tôt dans la journée, une délégation des militaires à l’origine des manifestations de janvier a été reçue par le Chef de l’Etat.Ils ont présenté leurs excuses au président de la République et pris l’engagement de renoncer . Pour finir le ministre de la Défense a révélé la désignation d’un général comme point focal pour les discussions directes avec les soldats, chaque fois que cela est nécessaire.Pour rappel, des soldats insurgés ont bloqué le vendredi 6 janvier 2017, l’accès de cinq villes du pays, Daloa, Daoukro, Korhogo Odienné et Bouaké par des tirs en l'air et le blocage de routes pour faire entendre leurs revendications salariales et leurs requêtes concernant leurs évolutions de carrière.