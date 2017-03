CÔTE D'IVOIRE - Le 4è congrès du parti de Laurent Gbagbo prévu les 11 et 12 août à Abidjan

Le 4è Congrès ordinaire du Front populaire ivoirien (FPI, parti de Laurent Gbagbo) est prévu pour les 11 et 12 août prochains, a appris APA, lundi soir, de source officielle.



Selon un communiqué du Comité central du FPI, transmis à APA, le Vice-président N’guettia Yao Kouman a été désigné en qualité de président du 4è Congrès prévu pour ‘’se tenir les 11 et 12 août 2017 à Abidjan’’.



Les Commissions ‘’Politique générale’’, ‘’Statuts et Règlement intérieur’’, ‘’Elections des Organes’’ et ‘’Mobilisation et Participation’’ de ces assises sont respectivement, dirigées par Augustin Kouadio Komoé, William Atéby, Raymond Abouo N’dory et Marcel Gossio.



Par ailleurs, Pascal Affi N’guessan, le Président du parti, a procédé à une ‘’réorganisation’’ du secrétariat général ‘’pour tenir compte d’une part des contraintes professionnelles de certains membres de la Direction et d’autre part de la nécessité de renforcer certaines structures’’, souligne-t-on.



APA