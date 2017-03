CÔTE D'IVOIRE - La réaction de la classe politique ivoirienne à l’acquittement de Simone Gbagbo

L’acquittement de Simone Gbagbo est salué avec satisfaction par ses compagnons de route du Front populaire ivoirien (FPI). C’est « une volonté d'aller à la réconciliation » selon Pascal Affi N’Guessan, qui souhaite que les autres prisonniers politiques soient remis en liberté.Un discours qui est également celui de l’autre aile du parti celle dirigé par Abodramane Sangaré et son secrétaire général intérimaire. Ce dernier se dit « réjoui » par ce verdict. « Cet acquittement est la reconnaissance que madame Gbagbo est innocente, de tout, parce que dans notre compréhension des choses, il s’agit d’un seul et même procès qu’on a voulu démultiplier », estime le responsable du parti de Laurent Gbagbo, l’ancien président ivoirien jugé par la CPI.« Je salue le courage des magistrats mais je veux les encourager à aller au bout de leur courage. Pour d’autres prisonniers, il faut que toute la chaîne se retrouve dans la même logique et que les magistrats continuent courageusement de dire le droit, surtout que je peux leur assurer qu’ils ont le soutien du peuple de Côte d’Ivoire et nous en premier, au FPI. »Dans le camp de la majorité présidentielle, Joël N'Guessan, porte-parole du RDR, estime qu’il n’y a « pas à être surpris quand une décision de justice est prise ». « Nous n’avons qu’à prendre acte », souligne le porte-parole du parti du président Alassane Ouattara. Quant à savoir si cette décision de justice peut avoir un impact sur une société toujours en quête de réconciliation, Joël N'Guessan veut y voir un signe positif pour la démocratie ivoirienne.