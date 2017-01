CÔTE D'IVOIRE - La jeunesse du RHDP appelle à la mobilisation samedi au siège du PDCI

La jeunesse du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) appelle à la mobilisation samedi au siège du PDCI pour exprimer son soutien au chef de l’Etat, Alassane Ouattara, et à son gouvernement.



« Le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, a une vision assez claire de ce qu’il veut pour notre pays. Nous réclamons donc pour nous et pour le pays une quiétude, une sérénité et une paix infinie », a confié le président du RJDP, Dah Sansan Tilkouete,lors d’un point de presse animé jeudi au siège du RDR, rue Lepic à Cocody.



Il a appelé tous les jeunes de la grande famille des houphouétistes, mais aussi tous les Ivoiriens épris de paix et de tranquillité de se retrouver à la maison du PDCI, samedi pour apporter leur soutien au président de la République.



Entouré des leaders de jeunesse des partis membres de l’alliance, après une rencontre au siège du RDR, Dah Sansan a indiqué«qu'il "est important que nous puissions nous retrouver pour dire non à ce type de comportement de la part de nos militaires". "Toute revendication doit se faire dans la quiétude. L’appel est lancé et le bureau de la jeunesse qui affiche la cohésion au sein du groupe, attend plus de 5000 jeunes épris de paix à ce rassemblement qui sonne la mobilisation pour défendre les valeurs et les idéaux du RHDP", a-t-il conclu.



AIP