CÔTE D'IVOIRE : LES CORÉENS HYUNDAI ROTEM ET DONGSAN, ÉJECTÉS DU PROJET DE CONSTRUCTION DU MÉTRO D'ABIDJAN

En effet, à l’issue d’un conseil des ministres tenu ce mercredi 25 octobre 2017, le gouvernement ivoirien a entériné la décision de rachat des parts détenues par les Coréens Hyundai Rotem (33%) et Dongsan Engineering (9%) par la Société de transport abidjanais sur rail (STAR), concessionnaire du projet d’Abidjan.Selon le gouvernement ivoirien cette décision intervient « dans le cadre de la relance de ce projet de haute portée stratégique pour le District d’Abidjan ». Ceci, dans la mesure où, toujours selon les autorités ivoiriennes, la convention de concession, conclue en juillet 2015 pour la conception, le financement, la réalisation et l’exploitation du métro d’Abidjan, « n’a pu être mise en œuvre en raison de difficultés portant sur la définition du projet et ses modalités de financement ».Le rachat des parts de Hyundai Rotem et Dongsan Engineering porte ainsi la participation de l’Etat de Côte d’Ivoire, dans le capital de STAR, à 42%. Faisant de lui l’actionnaire majoritaire, au côté des français Bouygues (33%) et Keolis, filiale de la SNCF (25%).