CÔTE D'IVOIRE - LE CHANTEUR AKA NAKOU, CRÉATEUR ET LEADER DU GROUPE MYTHIQUE ZETCHELIGBA, S'EN EST ALLÉ.

De son vrai nom AKA DALI BENJAMIN, mais plus connu sous le nom d'AKA NAKOU, à cause de son teint clair, celui qui vient de tirer sa révérence aura contribué à écrire une page glorieuse de la musique traditionnelle en général, et en particulier de l'histoire culturelle de KPAPEKOU, son village qui perd l'un de ses fils les plus sympathiques car AKA NAKOU était aussi connu pour son sens de l'humour et ses acrobaties qui faisaient rire tout le monde.

AKA NAKOU a commencé sa vie de chanteur traditionnel avec le chanteur mythique SERI ZOBO avec qui il glanera des trophées sur le plan national.

SERI ZOBO, avant sa mort, lui confie le groupe qu'il nommera ZETCHELIGBA, qui veut dire littéralement VOUS VOUS SOUVIENDREZ UN JOUR.

Le Groupe ZETCHELIGBA qui est devenu incontournable, se produit aujourd'hui au-delà de sa sphère culturelle traditionnelle. Il est même sollicité à Odienné au nord du pays et ailleurs. Et il finit par susciter l'intérêt des promoteurs de spectacle qui le feront se produire au Centre Culturel Français le 11 mars 2017.

Au mois de mai de cette même année, le Groupe ZETCHELIGBA prendra l'avion pour un spectacle le 20 mai en France à NANTERRE.

Le retour de France sera pour AKA NAKOU malade, le dernier voyage d'un homme qui aura marqué les esprits.



ADIEU L'ARTISTE. REPOSE EN PAIX





Une contribution de Alexis Gnagno