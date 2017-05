CÔTE D'IVOIRE - L’Ivoirien Siriki Sangaré sacré meilleur promoteur de logements sociaux

L’Ivoirien Siriki Sangaré, président directeur général d’Opes Holding et président de la chambre nationale des promoteurs et constructeurs de Côte d’Ivoire (Cnpc-Ci) a reçu à Abidjan, le prix du meilleur promoteur de logements sociaux, à l’occasion de la huitième édition du Forum des bâtisseurs de l'Economie africaine.



Ce forum s'est tenu vendredi, en présence de plusieurs personnalités venues de la Côte d’Ivoire, de la sous-région, des Usa avec pour thème, « La jeunesse, enjeu majeur de la transformation économique et sociale de l’Afrique ».



Plusieurs lauréats venus notamment de la Namibie, des USA, du Gabon, de Madagascar, du Kenya, du Burkina Faso étaient présents pour célébrer l’excellence et susciter des vocations à travers des modèles de réussite qu’ils constituent, au cours d’un Gala qui a réuni près de 600 convives, selon une note d’information de la cellule de communication de la Chambre.



« L’Afrique regorge de talents, notre jeunesse doit continuer de s’engager dans l’entrepreneuriat et l’initiative privée en croyant en elle », a déclaré Siriki Sangaré, à l’occasion de ce prix.



L’Ivoirien Siriki Sangaré a glané plusieurs prix et distinctions ces dernières années à savoir le prix d’Excellence 2016 du meilleur promoteur immobilier, le prix du meilleur manager décerné par le Cima (Conseil international des managers Africains) à Paris, le prix Ivoire Builders 2017 du meilleur promoteur immobilier.



