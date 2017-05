CÔTE D'IVOIRE - Journée mondiale de la liberté de la presse : une marche des journalistes ivoiriens prévue autour de la RTI mercredi

L’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (Unjci) a décidé de faire une marche le mercredi 3 mai 2017 à Cocody, une commune huppée à l’est d’Abidjan, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, a appris APA, mardi, auprès de l’organisation.



Selon le président de l’Unjci, Moussa Traoré, cette marche se déroulera autour de la Radiotélévision ivoirienne (Rti, publique) dès 7h00 GMT. Comme à l’accoutumée, le président de l’Unjci lancera un message à l’endroit des autorités ivoiriennes afin que les journalistes puissent exercer leur métier dans un climat de paix.



Cette année, c’est sous une note particulière que sera célébrée la Journée mondiale de la liberté de la presse. Un projet de loi sur la presse en Côte d’Ivoire est sur la table des députés et devrait être examiné le 5 mai, a indiqué M. Traoré Moussa, soulignant qu’il dispose d’un point punissant des délits de presse, tels « l’outrage au chef de l’Etat », de « 1 à 5 ans ».



Pour lui, c’est un « recul » de la presse en Côte d’Ivoire, tout en souhaitant que les journalistes ne soient pas emprisonnés pour des délits de presse. Au cours de cette marche, le président de l’Unjci entend aborder ce sujet afin que l’organisation soit associée pour toute élaboration de projet de loi sur la presse.



En février, six journalistes ivoiriens ont été incarcérés pour «divulgation de fausses informations et incitation à la révolte » après une mutinerie des Forces spéciales, une unité de l’armée, avant d’être libérés. M. Traoré a appelé à une forte mobilisation pour cette marche, au cours de laquelle les journalistes arboreront des T-shirts pour marquer cette journée.



APA