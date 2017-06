CÔTE D'IVOIRE - Joël N’Guessan : « Le RDR aura son candidat, c’est une certitude »

La déclaration d’Henri Konan Bédié concerne les militants du PDCI. Pour le RDR, seul notre congrès est habilité à décider de ce qu’il va se passer en 2020. Cela ne nous concerne pas.Tous les partis membres du RHDP ont leur autonomie de gestion et de pensée. Donc le président d’un des partis du RHDP ne peut pas décider à la place des autres. Vous savez bien que Monsieur Mabri Toikeusse a décidé d’être candidat. Si Monsieur Bédié a décidé d’avoir un candidat, et bien qu’il laisse la possibilité aux autres de faire de même. Mais il ne peut pas dire que le RDR va s’inféoder à une décision qu’il prend seul. Cela n’est pas possible.Je suis désolé de constater que ce n’est pas ce que le président Ouattara a laissé entendre. L’appel de Daoukro n’a pas dit que le président Bédié pourrait désigner un candidat du PDCI pour succéder à Ouattara. L’appel de Daoukro est diversement interprété mais Alassane Ouattara a dit que ce serait le meilleur des Ivoiriens au sein du RHDP qui serait notre candidat. Et cela, après la mise en place du parti unifié. Aujourd’hui, ce qui compte c’est le parti unifié. Ce n’est pas ce débat malsain sur l’alternance.Je n’ai jamais dit qu’il mentait, je ne m’autoriserais jamais à dire que le président Bédié ment. Mais je lui dis tout simplement que les termes qui créent le RHDP n’ont jamais dit qu’après Alassane Ouattara, ce serait quelqu’un du PDCI.