CÔTE D'IVOIRE - Interdiction de parler de l’alternance 2020 : comment le RDR veut étouffer la grogne du PDCI-RDA

Les acteurs politiques nationaux interdits d’évoquer un sujet qui cristallise leurs intérêts et engage la vie des Ivoiriens ! C’est la dernière trouvaille des maîtres à penser et autres stratèges du Rhdp pour tenter de mettre fin à la crise qui mine la coalition au pouvoir. Depuis samedi dernier, sur instruction d’Henri Konan Bédié, les militants du Rhdp, ainsi que «l’ensemble des Ivoiriens» sont invités à s’abstenir de se prononcer sur la question de l’alternance au pouvoir prescrite par l’Appel de Daoukro lancé en septembre 2014 par le président du Pdci-Rda. «Il (Bédié) me charge de dire à l’ensemble des Ivoiriens, en particulier aux militants du Rhdp, que l’alternance est un domaine réservé. Tout débat autour de cette alternance est nuisible à son fonctionnement. Il demande aux uns et aux autres de mettre balle à terre. Les Ivoiriens ont plus besoin qu’on leur fasse des routes, qu’on leur permette de manger, leur donne de l’électricité, qu’on leur donne tout ce qui est en rapport avec le développement», a martelé Kobénan Kouassi Adjoumani, porte-parole du Rhdp depuis Daoukro le week-end dernier. Ce dernier qui venait de participer à une rencontre entre Bédié et le vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan, a promis de tenir ultérieurement une conférence de presse sur la question qui semble préoccuper ses mentors.



Le visiteur du jour, réputé plus proche du chef de l’Etat que du président de son parti, a embouché la même trompette : «Au niveau politique, nous avons parlé de la situation de nos partis membres du Rhdp. Vous avez pu voir ces derniers temps qu’il y a beaucoup d’interventions, parfois intempestives, sur les problèmes du Rhdp, sur l’alternance en 2020. Selon ce que le président Bédié nous a indiqué, en tout cas concernant le Pdci, les orientations données dans ce sens sont que tout cesse au niveau de ces interventions, que la sérénité, la tranquillité reviennent de manière à permettre à la Côte d’Ivoire de se consacrer aux tâches de développement».



Avant ces deux personnalités, soupçonnées de protéger des intérêts autres que ceux de leur parti d’origine, le Secrétaire général par intérim du Rdr, Amadou Soumahoro, s’était déjà essayé à l’exercice, en déclarant, toujours depuis le domicile de Bédié, que la question de l’alternance était «le domaine réservé de Bédié et Ouattara».



La manœuvre n’échappe à personne. 2020 approche à grands pas et le débat sur l’alternance au pouvoir proclamée par Henri Konan Bédié dans son appel de Daoukro envenime le Rhdp. Comme de vrais gladiateurs, les deux principaux alliés s’affrontent par presse interposée. Le Pdci reste accroché à la lettre de l’Appel de son président qui stipule clairement que l’alternance doit se faire à son profit en 2020. Le parti doyen réclame le retour de l’ascenseur à travers la désignation d’un candidat Rhdp issu de ses rangs et soutenu par son allié. Le Rdr, pour sa part, ne semble plus prêt à respecter les clauses du fameux appel dont il a suffisamment profité. Ses cadres, et non des moindres, ne cessent de ressasser que le Rdr et son président Alassane Ouattara n’ont rien promis au Pdci.



Face à la montée de la fièvre annonçant l’implosion de l’alliance houphouétiste avant même 2020, il faut calmer les esprits. La curieuse recette sortie du chapeau des stratèges du Rhdp pour faire baisser la tension est d’interdire tout débat autour de l’alternance. Que cache cette interdiction qui constitue une atteinte intolérable à la liberté d’expression consacrée par la Constitution ivoirienne ? La classe politique peut-elle occulter un débat aussi passionnant qui met en évidence la haute trahison au sein de la coalition au pouvoir ?



Evidemment, l’embargo sur l’alternance ne saurait viser l’ensemble des Ivoiriens. C’est d’abord une affaire du Rhdp. Pour la simple raison qu’au nom de la liberté d’expression, les Ivoiriens sont libres d’aborder tous les sujets qui les inspirent et à tout moment.



En lançant ce curieux message depuis Daoukro, l’on s’imagine que la cible principale, ce sont les militants du Pdci-Rda qui réclament l’alternance au profit de leur parti. Selon des sources avisées, la stratégie consiste à étouffer les velléités émancipatrices des militants Pdci excédés par la roublardise du Rdr.



L’embargo sur l’alternance sera-t-il respecté par les militants du Rhdp ? Les jours à venir nous situeront. En attendant, les autres acteurs politiques non membres de la coalition au pouvoir, et donc non concernés par les termes monarchiques d’un appel agonisant, se préparent pour 2020.



DEKASSAN M.

In Notre Voie