CÔTE D'IVOIRE - Insécurité / Vaste opération de Police à Abobo et Yopougon : 134 individus interpellés en 2 jours, 10 fumoirs détruits

Les forces engagées sur le terrain dans l’opération ‘’Epervier 3’’, la Police criminelle, la Brigade anti-émeute et le Groupement mobile d’intervention pour traquer les bandits dans le District ont les premier résultats de leur mission dans les communes d’Abobo et Yopougon. Après deux jours de traque, le bilan est de 134 individus interpellés et plusieurs fumoirs détruits. « Ces opérations en cours et vont s'intensifier. Les objectifs sont de traquer les délinquants (microbes), les délinquants aux alentours des gares (Gnambros) et la destruction des fumoirs », indique le document de la police dont nous avons copie. Avant d’inviter la population à garder son calme et à plus de collaboration pour avoir un meilleur impact. Les sous quartiers Port-Bouët 2, Banco 2, Kpimbli, Gbinta, Gesco, Sable et Siporex, sont réputés être les QG des malfrats et fumoirs. Les fouilles ont permis de saisir des boulettes de cannabis, des tiges de cannabis, du cannabis en grain et autres ‘’pied de biche’’. Aussi, des objets tranchants et contondants ont été arrachés aux individus.

In Le Jour Plus