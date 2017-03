CÔTE D'IVOIRE - Human Right Watch s’insurge contre l’acquittement de Simone Gbagbo

L’ONG internationale de défense des droits de l’homme, Human Right Watch (HRW), s’est insurgé, mercredi, contre l’acquittement de l’ex-première dame de Côte d’Ivoire, Simone Gbagbo, accusée de « crime de guerre et crime contre l’humanité ».



Selon cette organisation, cet acquittement « démontre les nombreuses irrégularités qui ont entaché le procès et laisse de graves questions sans réponse concernant son rôle présumé dans les atrocités commises pendant la crise post-électorale de 2010-2011 ».



« L'enquête peu approfondie et les preuves présentées lors de son procès souligne l'importance de l'affaire en cours contre Simone Gbagbo à la CPI pour des crimes similaires », estime l'ONG.



Pour rendre justice aux victimes, elle appelle la Cour pénale internationale à se saisir de l’affaire.



Démarré en mai 2016, le procès de l’ex-première dame devant la Cour d’assises d’Abidjan a connu son épilogue mardi avec l’acquittement de celle-ci parce qu’ayant été reconnue « non coupable » des chefs d’accusation de « crime de guerre et crime contre l’humanité ».



AIP