CÔTE D'IVOIRE - Hamed Bakayoko demande pardon aux militants ‘’frustrés’’ du RDR

Le ministre d’Etat ivoirien, ministre de l’intérieur et de la sécurité, Hamed Bakayoko, a demandé pardon au «militants frustrés» du Rassemblement des républicains (RDR -parti au pouvoir) à l’ouverture, vendredi soir, des travaux du pré-congrès de ce parti.





« La gestion du pouvoir n’est pas facile. Je voudrais qu’on s’élève au delà des frustrations. Je vous en prie, ne nous en voulez pas. Je vous assure qu’on a beaucoup travaillé. Mais, nous avons manqué de proximité », a supplié M. Bakayoko, par ailleurs, président dudit pré-congrès à Abobo.



Dans un discours-hommage aux partisans du parti au pouvoir de ladite commune réputée pro-Ouattara, Hamed Bakayoko a rassuré de ce que le chef de l’État a fait injonction aux cadres de son parti, d’être plus proches des militants.



« Ne laissez pas les oiseaux de mauvais augure vous faire douter de ce que nous sommes dans la bonne direction. Nous allons tout faire pour être plus proches de vous», a-t-il promis.



« Le président vous rend hommage. S’il n’y avait pas eu Abobo et ses grandes batailles, le RDR ne serait pas là où il est aujourd’hui... Abobo doit rester le bastion, la base et le soutien principal du président Ouattara», a poursuivi le ministre d’Etat invitant pour terminer, les militants, à mettre à profit ces trois jours de pré-congrès pour formuler leurs critiques à l’endroit du parti.



« Je souhaite que le pré-congrès soit celui de la vérité. C’est le moment des militants. C’est là que vous devez dire tout ce que vous avez sur le cœur. Vous devez dire ce qu’il y a à changer», a ajouté M. Bakayoko. Les pré-congrès du RDR qui se déroulent dans toutes les régions et districts du pays jusqu’au dimanche prochain, se tiennent en prélude au 3ème congrès ordinaire du parti au pouvoir dont la date sera connue ultérieurement.



APA