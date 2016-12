CÔTE D'IVOIRE - HENRI KONAN BÉDIÉ ENTRE LE MARTEAU DE OUATTARA ET L’ENCLUME DU PDCI

La coalition gouvernementale dénommée Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) a obtenu 167 députés contre 67 pour les indépendants, à l’occasion des élections législatives ivoiriennes du 18 décembre 2016. Selon certains observateurs, le PDCI-RDA, le parti de Félix Houphouet-Boigny, d’ou est sorti le RDR d’Alassane Ouattara, n’aurait obtenu qu’entre 30 et 40 députés. Si le nombre de 40 députés était effectivement confirmé pour le plus vieux parti du pays, cela veut dire que le PDCI ne représente que tout au plus le quart ( ¼ ) du parlement. Avec le retour au bercail d’un bon nombre d’indépendants-PDCI, ce parti pourrait avoir un peu plus de députés. Cette marge additionnelle serait “annulée” par le recrutement du RDR de ses indépendants. Alors le PDCI reste toujours perdant.

Et le Nouveau Réveil de titrer pour la Une du jeudi 22 décembre “PDCI, la Base a parle : les Militants veulent le changement”. Selon cette même Une, Henri Konan Bédié (HKB) a convoqué un secrétariat exécutif aujourd’hui. DE QUEL CHANGEMENT S’AGIT-IL? QUE PEUT RÉELLEMENT BEDIÉ QUI A VENDU SON DROIT D’AÎNESSE À ALASSANE OUATTARA AU SENS MÉTAPHYSIQUE DU TERME ? Jugez-en vous même!

1. Avec l’Appel de Daoukro, HKB a imposé à tous ses militants l’unique candidature d’Alassane Ouattara, violant ainsi les conclusions de son propre parti qui avait opté pour que le PDCI présente un candidat à la présidentielle de 2015.

2. Au moment de l’adoption de la constitution controversée de 2016, HKB a tordu le bras à ses députés, leur a fait avaler la pilule faisant de Ouattara un monarque républicain qui pourrait même se représenter aux élections présidentielles de 2020.

3. Dans l’alliance du RHDP, le PDCI cocufié s’en sort avec une portion congrue dans ce partage léonin dont le plus grand gagnant est le RDR avec son rattrapage ethnique au nom duquel des cadres Akans notamment baoulés perdent leurs positions au profit des cadres du RDR, des hommes du nord dans tous les secteurs d’activité du pays.

C’est dans cette atmosphère que Bédié a été desavoué à Daoukro son village, à Yamoussokro, le village natal de Félix-Houphouet-Boigny, et a Cocody, où se retrouve le palais présidentielle. Bédié comprendra-t-il le message symbolise par le YOSpirit de Yasmina Ouégnin ? Ce message pourrait être décrypté ainsi : “Il est inadmissible qu’un homme politique octogénaire (Bédié) qui a tout reçu de notre patrie soit si égoïste et égocentrique et qu’il ne pense qu’a sa panse, refusant de contribuer a panser les blessures de la société qu’il prétend défendre au point de sacrifier sur l’escabeau de ses intérêts personnels plusieurs générations de son parti et de la Cote d’Ivoire.”

HKB est vraiment entre le marteau oppressif et repressif d’Alassane Ouattara et l’enclume de son parti qui murmure, rumine, et se meurt. Et les indépendants du PDCI ont une occasion historique de faire accélérer l’histoire de leur parti et de celle de notre pays. La saisiront-ils? Le changement réclamé par les militants du PDCI, est-ce le renouvellement des instances du parti ? La rénovation du parti ? l’adoption des différents courants de pensée et de nouveaux textes et leur application comme l’organisation des primaires ? Le retrait progressif de Bédié ou sa démission pure et simple?

Henri Konan Bedie fera-t-il preuve de real politik? Lèvera-t-il la suspension contre les esprits révoltés comme Yasmina Ouégnin dont la victoire met à l’eau tous les plans de succession jusque-la conçus par Ouattara et Bédié? Acceptera-t-il les desiderata des nouveaux champions de la résistance à l’intérieur du PDCI?

QU'EN PENSEZ ? QUE PENSEZ-VOUS QUE DEVRA FAIRE BÉDIÉ ? VEUILLEZ DONNER VOS POINTS DE VUE ? A VOS MARQUES !



GNAKA LAGOKÉ