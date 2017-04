CÔTE D'IVOIRE - Gon Coulibaly, premier ministre ivoirien : « il n’est pas exact de dire que la croissance n’est pas partagée »

C’est sa première sortie solennelle sur la télévision publique ivoirienne dans ses habits de Premier ministre, 100 jours après sa nomination. Interrogé par trois journalistes de médias publics, Amadou Gon Coulibaly a répondu, à l’aise, aux questions. Le volet économique et social de sa gouvernance a dominé les échanges.Interviewé sur la RTI1 à l’occasion de ses 100 premiers jours à la tête du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly s’est appesanti sur la gouvernance économique et sociale. « Il n’est pas exact de dire que la croissance n’est pas partagée. Elle a permis d’avoir des marges budgétaires », précise le chef du gouvernement dans l’émission diffusée en différé. Selon ses explications, c’est cette marge budgétaire qui favorise les investissements dans les secteurs sociaux de base, le déblocage des salaires et la création d’emploi. La croissance aura permis « d’avoir accès à l’eau potable, à l’électricité, la construction de milliers de classes, la réhabilitation de la pharmacie de la santé publique, les hôpitaux, etc., débloquer le salaire des fonctionnaires ce qui fait une augmentation du salaire moyen de 37%, économie cacaoyère ou l’anacarde est acheté à 700 F CFA, l’emploi créé par l’activité économique, c’est la croissance. Mais je veux bien croire que des efforts restent à faire », concède-t-il.L’émergence en 2020 est-elle possible ? Amadou Gon estime qu’à trois ans de 2020, les Ivoiriens sont en droit d’espérer l’émergence. « L’émergence est un processus. Pendant le premier mandat, nous avons travaillé au plan économique par la mise en place d’infrastructures de qualité. Nous avons amélioré l’environnement structurel des affaires », précise-t-il. Le député-maire de Korhogo annonce que la seconde phase, en cours, concerne la transformation structurelle de l’économie. Selon ses dires, au niveau de l’anacarde, un vaste programme est en cours de préparation pour passer de 7% de transformation à 50% en 2020.