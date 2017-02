CÔTE D'IVOIRE - Front du refus - Comment Aboudrahamane Sangaré a cassé la coalition

L’on en sait un peu plus sur la disparition de la scène politique du Front du refus, la coalition de l’opposition en Côte d’Ivoire.



Selon une source très introduite, ce groupement politique est aujourd’hui « en veilleuse » parce que le camp Aboudrahamane Sangaré ne digère toujours pas la participation de ses alliés aux dernières élections législatives. « C’est le dogmatisme de nos amis qui est à l’origine de la léthargie » de la coalition, confie la source, avant d’affirmer que depuis ces joutes électorales, il y a un froid entre les leaders des « Gbagbo ou rien » et les autres membres du Front du refus.



« Le camp de qui vous savez n’a pas supporté la participation de certaines formations membres du Front », ajoute-elle. Pourtant soutient la source, des discussions menées en interne avant les législatives avaient conclu en son temps, qu’à défaut de s’accorder sur la participation commune de ce groupement politique, chaque chapelle irait individuellement à ces élections. Ce qui a été appliqué du reste. Toutefois, l’informateur rassure que des démarches sont menées pour relancer cette coalition.



In Politik Afrique