CÔTE D'IVOIRE - FPI - HOMMAGE À HENRI EMMANUELLI

Le Front Populaire Ivoirien a appris , hier mardi 21 mars 2017 , par voie de presse , le décès en France D’Henri Emmanuelli , ancien premier Secrétaire du PS , ancien ministre sous Francois Mitterrand , ancien Président de l’Assemblée Nationales Française.



En cette douloureuse circonstance , le FPI , parti politique fondé et dirigé aujourd’hui par le président LAURENT GBAGBO , tient saluer la mémoire de l’homme d’État respecté de toute la classe politique Française.



Le FPI voudrait , ici, rendre hommage un ami de longue date , à un vieux et fidèle compagnon de route du président LAURENT GBAGBO pour qui il s’est battu jusqu’à son dernier souffle.



Henri Emmanuelli , né le 31 Mai 1945 comme Laurent Ggbo était toujours heureux de s’entendre appelle affectueusement par le président LAURENT GBAGBO << Mon JUMEAU BLANC >>.



Oui Emmanuelli , qui nous a rendu visite Abidjan plus d’une fois , a souvent pris part à des colloques ou séminaires organisés par le Parti.



Au moment où le camarade Emmanuelli nous quitte , le président Laurent Gbagbo et le FPI expriment avec gravité et émotion leur profonde compassion sa fille biologique , au Parti Socialiste , ainsi qu’à toute la classe politique française.



Fait à Abidjan le 21 mars 2017

Pour le FPI et le Président GBAGBO

SANGARE ABOUDRAHAMANE.