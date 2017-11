CÔTE D'IVOIRE - FOOTBALL - ÉLÉPHANTS - Sidy a limogé Wilmots !

Le désormais ex-sélectionneur des Eléphants de Côte d'Ivoire, Marc Wilmots, n'aura passé que six petits mais douloureux mois à la tête des tricolores ivoiriens. Après la piètre élimination de la Côte d'Ivoire pour le Mondial 2018, en Russie, la Fédération ivoirienne de Football a décidé de se séparer du technicien belge.

Suite à la réunion que les deux parties ont eue lundi, elles ont, d'un commun accord, pris la résolution de se séparer à l'amiable. Et le contenu du communiqué de l'instance fédérale symbolise et acte ce divorce. " La Fédération ivoirienne de football(Fif) et le sélectionneur national, Marc Wilmots, se sont rencontrés le lundi 13 novembre 2017 à Abidjan, pour faire le bilan de la mission qui lui a été confiée par l'organe fédéral. À l'issue des échanges, les deux parties ont convenu de mettre fin, à l'amiable, à leur collaboration, tout en saluant la bonne ambiance qui a prévalu durant six mois de travail en commun", informe le communiqué signé mardi 14 novembre 2017 par Augustin Sidy Diallo, le président de la FIF. C'est donc clair. La FIF a viré Marc Wilmots suite à la débâcle honteuse (0-2) des Eléphants face au Maroc, samedi dernier, au stade Félix Houphouet-Boigny, lors de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Les conditions de la résiliation à l'amiable du contrat (officiellement) n'ont pas été ébruitées. Puisque le contrat du Belge courait jusqu'en 2018. Et il était renouvelable. Un limogeage élégant qui appelle quelques questions.

Le départ de Wilmots mettra-t-il un terme aux maux dont souffre le football ivoirien ? La révocation du technicien belge absout-elle la Fédération ivoirienne de football de sa responsabilité dans la déroute des Éléphants ?

Nous y reviendrons.



