Par conséquent le Rhdp obtient, pour ces élections, 165 sièges, soit 65,75%, suivi des indépendants (75 sièges soit 29,53%). Puis vient l’Union pour la démocratie et la paix de Côte d’Ivoire (Udpci) avec 6 sièges soit 2,36% et l’Union pour la Côte d’Ivoire (3 sièges soit 1,18%).Le président de la Commission électorale indépendante (Cei), Youssouf Bakayoko, a remercié, ce mardi 20 décembre 2016, lors de son discours de clôture de la proclamation des résultats provisoires des élections législatives, "l’ensemble des compatriotes, notamment les électeurs pour leur esprit de civisme et de discipline dont ils ont fait preuve". Car, dit-il, ce scrutin s’est tenu dans un environnement globalement apaisé.