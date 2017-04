CÔTE D'IVOIRE - Elections de 2020 : Le PDCI recommande ‘’la reprise du découpage électoral’’ suivant des critères ‘’objectifs acceptés de tous’’.

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, ex-parti unique) a recommandé, samedi, à l’issue d’un séminaire à Bingerville (Banlieue Est d’Abidjan), ‘’la reprise du découpage électoral actuel suivant des critères objectifs préalablement acceptés de tous’’.



Dans le communiqué final de ce séminaire, au titre du sous-thème, «Le PDCI-RDA et les élections », présidé par le Vice-Président Emile Constant Bombet, suite à l’exposé de M. Roldand Adiko, Secrétaire Exécutif chargé des élections, ‘’les Séminaristes ont entre autres recommandé la reprise du découpage électoral actuel suivant des critères objectifs préalablement acceptés de tous’’.



La mise en place de structures électorales performantes et la plus forte implication des responsables du parti dans le processus électoral ont été également recommandées.



S’agissant, du plan d’action 2017-2020 et programme d’activités 2017, présidé par le Vice-Président Charles Koffi Diby, ‘’les Séminaristes ont fait des propositions d’activités entre autres activités pertinentes’’.



Il s’agit de ‘’la préparation des réunions des organes centraux du Parti (13ème Congrès en 2018, convention d’investiture du Candidat du Parti), de la préparation des élections présidentielles et de l’organisation d’un vaste programme de formation sur tous les thèmes liés aux élections.



‘’Le séminaire exhorte les militants et militantes à la sérénité et à la mobilisation et les invite à rester à l’écoute de la Direction du Parti’’, ajoute le communiqué final du séminaire dont le thème central "le secrétariat Exécutif du PDCI-RDA et CAP 2020 : Bilan et Perspectives", a été décliné en quatre sous thèmes.



APA