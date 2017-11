CÔTE D'IVOIRE - Éducation: 250 enfants formés sur les questions de Dignité, de Respect et de Tolérance

L’Epp Anono 4 a abrité ce samedi 04 novembre une activité qui s’inscrit dans le cadre de la 3e édition du ‘’Global Dignity Day’’. Des ateliers de formation ont été proposés par des les bénévoles de l’association à 250 enfants. Il s’agit d’activités ludiques, de formation et de sensibilisation qui ont été proposés aux enfants.L’Association a déjà touché plus de 500 enfants avec cette activité avant la rencontre de ce jour . Les amis de l’éducation ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin, c’est ainsi que, Franck Kié, représentant pays de Global Dignity, fière d’apporter sa pierre à l’édifice de la construction de la nation ivoirienne par l’éducation des plus petits a annoncé plusieurs programmes. L’année prochaine plusieurs activités de ce genre seront organisé par son organisation pour toucher plus d’écoles dans la zone d’Abidjan et s’étendre à l’intérieur du pays."Une journée ne suffira pas pour une meilleure appropriation de ces notions fondamentales" a déclaré monsieur Kakou, Directeur de l’Epp Anono 4, qui a salué cette initiative.L’Association Globale Dignity est née d’une volonté de plusieurs personnalités dont le prince héritier de la Norvège, son altesse royale AKON qui milite pour l’éducation des générations futures.