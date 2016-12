CÔTE D'IVOIRE - Cour d’Assises : 3 avocats commis par le Barreau pour défendre Simone Gbagbo

Me Abbé Yao, Bâtonnier de l'Ordre des avocats, a communiqué, mardi, à la Cour d'Assises, une liste de trois '' avocats commis d'office'' pour la défense de Mme Simone Gbagbo dont le procès reprendra le 20 janvier 2017.



Il s'agit de Mes Claude Mentenon, ex-bâtonnier, Amani Kouamé et Georges Téa, tous avocats à la Cour.

Le Bâtonnier Abbé Yao a expliqué à la Cour que la médiation qu'il menait auprès des conseils de Simone Gbagbo pour revenir sur leur décision de boycotter le procès ayant échoué, '' j'ai, conformément, aux dispositions en vigueur, choisis ces avocats pour assurer la défense de l'accusée'', a-t-il dit.



Un avis partagé par le Parquet général, la partie civile et la Cour qui ont cependant '' regretté'' l'échec de la médiation malgré '' les efforts '' du Bâtonnier.



Pour permettre aux avocats commis de prendre connaissance de la procédure du dossier, '' la séance est suspendue pour le 20 janvier à 9h'', a déclaré le président de la Cour, Boiqui Kouadjo avant de lever la séance.



Selon Me Amani Kouamé, l'un des avocats commis d'office, ses pairs et lui sont dans '' de bonnes dispositions'' pour assurer la défense de Simone Gbagbo dans '' les règles de l'art pour l'équité du procès ''.



Le conseil initial de l'ex-première Dame, ivoirienne poursuivie pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, a suspendu sa participation au procès depuis trois semaines, suite au '' refus'' de la Cour de faire comparaître des personnalités citées comme '' des témoins clés''.





APA