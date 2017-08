CÔTE D'IVOIRE - Consommation et vente de drogues en 2012 et 2014 : 6 mille consommateurs d’héroïne et de cocaïne répertoriés à Abidjan

Le lancement du réseau d’épidémiologie sur la consommation de drogues, dans le cadre d’un prochain atelier national de formation sur la collecte, l’analyse et la diffusion de données sur l’usage de drogues, a permis au représentant du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique (Mshp), de mettre en lumière, la situation de la consommation et de la vente de drogues à Abidjan.C’était le mercredi 16 août 2017, à Cocody-Angré, au siège du Programme national de lutte contre le tabagisme et les autres addictions (Pnlta). Koné Blaise, directeur général (Dg) de la Santé, chargé de l’Hygiène, représentant la ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Raymonde Goudou-Coffie, a donné un aperçu. En effet, selon lui, une étude réalisée en 2005 à Bingerville, notait 8% de consommateurs de drogues parmi les élèves. « En 2011, parmi les sujets hospitalisés en psychiatrie, 4% étaient dépendants des drogues », a-t-il révélé, avant de s’inquiéter pour les autres études déjà faites : « quatre cents (400) personnes étaient détenues en 2012 à la Maison d’arrêt et de Correction d’Abidjan (Maca) pour usage de drogues.