Au moins deux personnes tuées et une autre blessée dans une collision survenue à l’entrée de Bingerville (Banlieue Est d’Abidjan), au début de la voie expresse vers la cité Feh Kessé, entre un véhicule et une machine Caterpillar, a appris l’AIP auprès de témoins, jeudi.

Selon ces témoins, l’accident s’est produit vers 15H lorsque le véhicule de marque Kia, immatriculé 2361 HA 01, roulant en direction de Bingerville, ayant à son bord trois personnes dont le conducteur, rentre dans la machine Caterpillar, tuant sur le coup le conducteur, Aboubacar Fofana, et l’un des passagers du véhicule, Konaté Yacouba. Quant au troisième occupant, grièvement blessé, il a été évacué au centre hospitalier universitaire (CHU) de Cocody, indique-t-on.



AIP