CÔTE D'IVOIRE - Après l’école de police et Azaguié : La gendarmerie de Fresco attaquée dans la nuit du vendredi

Des individus lourdement armés ont attaqué la gendarmerie de Fresco, à 178 kilomètres d’Abidjan, dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 juillet 2017.Des individus sont-ils opposés au retour de la paix et de la quiétude en Côte d’ivoire ? Après les attaques de l’école de police et de la gendarmerie d’Azaguié, c’est au tour de la brigade de la gendarmerie de Fresco de recevoir la visite de personnes sans foi ni loi. Selon les premiers témoignages recueillis sur place et confirmés par la mairie de Fresco, l’attaque aurait démarré vers 21h.