CÔTE D'IVOIRE - Alassane Ouattara s’entretient mercredi avec Henri Konan Dédié à Abidjan

Le Chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara s’entretiendra, mercredi après-midi, à Abidjan avec le leader du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) Henri Konan Bédié, son grand allié au sein du Rassemblement des houphouêtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir).



Selon le service de communication de la présidence ivoirienne, cet entretien entre les deux hommes est prévu à 17h30 Gmt et heure locale. En sa qualité de Président de la Conférence des présidents du RHDP, Henri Konan Bédié est régulièrement consulté par le Chef de l’Etat Alassane Ouattara avant la prise de grandes décisions politiques.



La mise en place du Sénat pourrait être évoquée au cours de cette réunion. Selon la presse nationale, la présidence de cette institution pourrait échoir à l’ex-Premier ministre Jeannot Kouadio Ahoussou, également actuel ministre auprès du Président de la République chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions.



Le Président de l’Union pour la démocratie et la paix (UDPCI, membre du RHDP), Albert Toikeusse Mabri est en bonne place dans ce schéma pour devenir le ministre auprès du Président de la République chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions. Le jeudi dernier, M. Mabri a été reçu au palais présidentiel du Plateau par le Chef de l’Etat Alassane Ouattara.



Conformément à la nouvelle constitution ivoirienne marquant l’avènement de la troisième République, l’Assemblée nationale et la Vice-Présidence de la République ont été installées en janvier dernier.



APA