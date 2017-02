CÔTE D'IVOIRE - Agro-business : plus de 5000 souscripteurs enregistrés au premier jour de l’opération d’enrôlement

L’opération d’enrôlement des souscripteurs d’agro-business a effectivement démarré, lundi, à Abidjan et à l’intérieur du pays avec plus de 5000 souscripteurs qui ont été enrôlés au terme de cette première journée de l’opération lancée par le gouvernement en prélude au remboursement du capital investis par ces clients des sociétés de l’agro-business.



Selon une note d’information du Trésor public dont le Directeur général Jacques Konan Assahoré préside le Comité de veille mis en place par le gouvernement, ‘’ce sont au total 5000 souscripteurs qui ont pris d’assaut les 87 sites retenus par le Comité de veille pour procéder à l’enrôlement’’.



Il ressort du point de cette première journée d’enregistrement que 3 500 personnes ont été enrôlées dans les 41 sites ouverts à Abidjan. ‘’Le site principal sis à la rotonde de la Cité Financière a enregistré plus de 930 souscripteurs’’, précise la note d’information transmise à APA, ajoutant qu’à l’intérieur du pays, avec 46 sites, ‘’plus de 1500 souscripteurs se sont faits enrôlés’’.



‘’D’une manière générale, l’opération s’est bien déroulée’’ se félicite le Comité de veille, soulignant toutefois qu’à la ‘’rotonde, des mouvements sont survenus autour de 10h’’. En effet, explique-t-il, un groupe d’individus a voulu empêcher le bon déroulement de l’opération.



‘’Cet incident a vite été circonscrit par les forces de l’ordre. Notamment un renfort des éléments du District d’Adjamé et la BAE (Brigade anti-émeute), en plus des 17 agents de la Préfecture de Police et du Commissariat du 1er Arrondissement’’, poursuit le texte.



L’opération se poursuit jusqu’au samedi 25 février 2017. Le Comité de veille rassure et invite une fois de plus les souscripteurs à se faire enrôler en vue de faciliter le remboursement des capitaux propres investis par les souscripteurs, sur la base des fonds disponibles sur les comptes gelés depuis le 06 janvier 2017.



Pour s’inscrire, le souscripteur devra se munir de sa pièce d’identité en cours de validité, de la copie du contrat de souscription, du ou des reçus délivrés par le promoteur au moment de la souscription, des reçus de versement à la banque et des contacts téléphoniques.



Face à la prolifération des sociétés dites d’agro-business et assimilés, une étude a été menée par les services compétents de l’Etat et des acteurs du système financier, en vue de faire la lumière sur la nature des activités desdites sociétés et de cerner les risques encourus par les populations.



Le gouvernement ivoirien a dévoilé, récemment, les résultats d’une enquête sur les entreprises agro-business, faisant ressortir 28 entreprises agro-business dénombrées avec 36 699 souscripteurs qui ont investi 66 milliards de FCFA pour une promesse totale de 660 milliards de FCFA.



Mercredi, le ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste, Porte-parole du Gouvernement ivoirien, Bruno Nabagné Koné avait indiqué à l’issue d’un Conseil de ministres que le remboursement du capital investi des souscripteurs des entreprises d’agro-business démarrera avant la fin du mois de février 2017.



APA