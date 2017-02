CÔTE D'IVOIRE - Affi N’Guessan (député Fpi) : Nous nous battrons pour le bonheur des Ivoiriens

Interrogé par les journalistes, le président du Front populaire ivoirien (Fpi), Pascal Affi N’Guessan, par ailleurs, député de Bongouanou-Sous-préfecture a dit que son parti est présent à l’Assemblée nationale pour combattre la cherté de la vie et les autres maux dont souffrent les Ivoiriens. « Nous avons combattu pendant longtemps, hors du Parlement. Maintenant que nous sommes représentés à l’Assemblée nationale, nous nous battrons avec des idées pertinentes pour le bonheur des populations ivoiriennes. Notre combat sera focalisé sur la cherté de la vie, le chômage des jeunes diplômés etc. Nous sommes à l’assemblée nationale, nous espérons, que d’autres groupes parlementaires épouseront nos arguments et qu’ils viendront nous rejoindre pour cette nouvelle législature », a-t-il indiqué.



In Notre Voie