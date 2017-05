CÔTE D'IVOIRE - Abidjan abritera un colloque international sur le droit d’auteur et la régulation de l’audiovisuel à l’ère du numérique

La Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) organisera, lundi et mardi, à l’Heden golf hôtel d’Abidjan, un colloque international sur « Le droit d’auteur et la régulation de l’audiovisuel à l’ère du numérique » en partenariat avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.



Ce colloque, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la 4ème Conférence du Réseau francophone des régulateurs des médias (REFREM), sera l’occasion d’échanges et de partage d’expériences sur "le droit d’auteur appliqué à l’audiovisuel", "les technologies numériques dans l’audiovisuel et leurs implications juridiques".



D’autres problématiques concernant "les nouvelles plateformes, nouveaux acteurs et le droit d’auteur face aux nouveaux modèles économiques de l’audiovisuel" et "l’importance du droit d’auteur pour le développement du secteur de l’audiovisuel : le rôle des régulateurs", seront également abordées.



Selon la HACA, 28 pays membres du REFREM, des Organisations internationales, des institutions régionales et sous-régionales, des opérateurs des secteurs de l’audiovisuel et des télécommunications et un important panel d’experts sont attendus à ce rendez-vous d’Abidjan.



Autorité administrative indépendante, la HACA est l’institution chargée de la régulation de la communication audiovisuelle en Côte d’Ivoire.



