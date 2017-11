CÔTE D'IVOIRE - APRÈS SA VISITE À LA HAYE - ANAKY KOBENAN / "Gbagbo n’a pas pu s’empêcher de sortir son anecdote favorite me concernant… Mon nom de code était "l’ "ANGUILLE…"

« (...)Je suis arrivé avec deux heures d’avance et j’ai vu se succéder la brume, la pluie et le beau soleil, en ce petit laps de temps. L’image de lui que donne la retransmission télévisée du procès me parait déformée, car elle le vieillit et la longue posture assise n’est pas forcément faite pour arranger les choses. En un mot, j’ai trouvé le même gaillard, et il était loin d’être abattu ou désespéré de son sort ou de sa condition. De part et d’autre, nous avons su diluer la grande émotion de nos retrouvailles, dans un tel contexte, par des assauts de plaisanteries et rappel de grands moments de la naissance du FPI au congrès de Dabou en 1988. Ainsi, Gbagbo n’a pas pu s’empêcher de sortir son anecdote favorite me concernant, à savoir qu’au congrès constitutif du Fpi à Dabou, chacun des 20 participants devait se choisir un nom de code, par prudence puisque nous bravions l’autorité de l’époque, car le parti unique était la règle. Son nom de code était "SANTA", et le mien était l’ "ANGUILLE", car je me targuais d’être insaisissable. Et par ironie du sort, Anaky l’Anguille est le seul qui sera arrêté par la sécurité présidentielle quelques heures après la fin du congrès. Laurent n’a jamais cessé d’ironiser sur cette anguille qui n’a pas su se glisser à travers les mailles de la police. Je peux vous dire que l’ambiance était détendue et bon enfant, et il nous arrivait d’oublier le cadre carcéral et même les cadres pénitentiaires qui observaient à distance, sécurité oblige. »



Extrait d’Interview

In LE TEMPS N° 4 2 2 0 d u J e u d i 02 N o v e m b r e 2 0 1 7