CÔTE D'IVOIRE - AFFI PEUT-IL RENOVER LE FPI ?

Affi N'guessan, reconnu président du Front Populaire Ivoirien (FPI) par le pouvoir d'Alassane Ouattara et par la communauté internationale, a fait une déclaration ce lundi 26 décembre 2016 a l'AFP.

Selon la dépêche de l'AFP, Affi N'guessan estime qu'il faut reconstruire le FPI, qui doit se défaire de l'image de Gbagbo, arguant que le FPI se doit de se distancer du culte de personnalité à Gbagbo Laurent actuellement en détention à la CPI. Affi a ajouté qu'il est désormais inscrit dans dans un projet de rénovation du parti qui a été traité selon lui « de parti xénophobe, sectaire et violent, il faut rompre avec tout cela pour (…) construire un parti républicain, soucieux de la stabilité politique, ouvert au monde et non un parti renfermé sur un nationalisme débridé ».

Le FPI est divise en deux parties, la tendance Sangler dirigée officiellement par Gbagbo himself, qui revendique la majorité des militants, et qui a appele au boycott des elections présidentielles et législatives et la tendance Affi qui a participé aux élections législatives après avoir pris part aux présidentielles. La tendance Affi n'a récolté que trois sièges dont celui d'Affi lui-même à Bongouanou.



Le retour à l'unité semble être voué aux calendes ivoiriennes.



Les propos d'Affi Nguessan n'ont pas manque de provoquer l'ire des militants du FPI dont une partie de "Gbagbo ou rien" qui perçoivent Affi N'guessan comme un traître à la cause de la justice et de la liberté. En effet la tendance Sangaré lui reproche le fait qu'il soit si obtstiné à "entrer dans le jeu politique", enjambant "le corps de Gbagbo", a n'importe quelle condition, assimilant ainsi son attitude à de la reddition et à de la trahison.

Chers amis internautes, les questions ci-dessous vous sont posées :

1. Affi a-t-il toujours la légitimité pour rénover le FPI?

2. Êtes-vous d'accord avec Affi N'guessan que le FPI souffre d'un culte de personnalité à Gbagbo?

3. Que pensez-vous de l'approche politique d'Affi N'guessan ?

4. Pensez-vous que le FPI peut retrouver son unité un jour? À quelle condition ?

Vous avez la parole.



Gnaka Lagoke