CEDEAO: la monnaie unique renvoyée aux calendes grecques

Le rêve d’une monnaie unique au niveau de la CEDEAO à l’horizon 2020, comme le prévoyait l’agenda de l’organisation, s’est éloigné avec la dernière sortie de Marcel de Souza, président de la Commission de la CEDEAO. Une annonce qui intervient alors qu’on parle de plus en plus de la nécessité d’abandonner le franc CFA et de créer une monnaie africaine.Pour le président du Conseil, la CEDEAO doit encore attendre entre 7 et 10 ans pour espérer lancer sa monnaie commune. Il a fait cette annonce à la sortie d’une audience que lui a accordée le président Mahamadou Issoufou, président du Niger, qui assure depuis 2013 la coordination de la coopération monétaire en vue de mettre en place une monnaie unique de la CEDEAO.