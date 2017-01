Le Sénégal a décroché le premier billet du groupe B pour les quarts de finale de la CAN 2017 en battant en match de la deuxième journée le Zimbabwe sur le score de 2 buts à 0, jeudi au Stade de Franceville. Il devient ainsi le premier qualifié au second tour.Sadio Mané a ouvert le score pour les Sénégalais à la 9ème minute du jeu, avant qu’Henri Saivet ne double la mise 5 minutes plus tard (14ème), pour les Lions de la Téranga.De son côté, la Tunisie a battu l’Algérie (2-1) au même stade, grâce à un but contre sans camp d’Aissa Mandi (50 ème) et un pénalty transformé par Naïm Sliti (66 ème). Les Algériens sont parvenus à réduire le score au temps additionnel de la rencontre (90ème+1) par Sofiane Hanni.