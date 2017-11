CAF : La commission médias forme ses membres

Les dirigeants des 53 Fédérations africaines de football ont renouvelé, par leurs suffrages, les instances de la Confédération Africaine de Football (Caf), le 17 mars 2017. Date à laquelle le Malgache Ahmad Ahmad a été porté à la tête du football africain, en remplacement du Camerounais Issa Ayatou qui y a passé 29 ans, après sa première élections en 1988.

À peine arrivé, le dirigeant malgache veut mieux faire les choses. Pour ne pas dire les changer. Et les formations font partie de ses priorités. C'est pourquoi la commission presse, l'une des vitrines des départements de la Caf, organise un séminaire qui va permettre aux douze experts médias de la confédération de mieux connaître et maîtriser leur feuille de route.

Du 13 au 17 novembre 2017, à Rabah au Maroc, douze séminaristes se réuniront sous houlette d'Edie Hammel, le chargé de communication du patron de la CAF. Parmi eux, les Ivoiriens Ouattara Hegaud et Gaye Mamadou, des hommes de presse bien connus dans les couloirs de la Caf et en Côte d'Ivoire.

Une bonne nouvelle pour le football ivoirien qui n'avait plus un représentant de poids à l'instance faîtière depuis le départ de Jacques Anouma.



