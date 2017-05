Burkina Faso : la Ve République, c’est pour bientôt

« Je vous assure que vous ne serez pas déçus de nos propositions », déclarait mi-mars Me Halidou Ouédraogo, le président de la commission constitutionnelle, à la veille de la présentation de l’avant-projet de Constitution dans les treize régions du pays. Représentant l’exécutif, les partis politiques, l’armée, les autorités religieuses et coutumières, les organisations de la société civile, les opérateurs économiques ou encore les Burkinabè de l’extérieur, les 92 membres de la commission ont planché de fin septembre à fin décembre 2016 sur une première ébauche de nouvelle loi fondamentale, qui a été rendue publique en janvier.Du 16 au 19 mars, le texte a fait l’objet d’un débat inclusif : 52 membres de la commission ont été envoyés sur le terrain pour présenter le projet, entendre les avis et recueillir les suggestions des populations. « Ces assises ont été organisées sur l’ensemble du territoire, mais aussi à l’étranger, dans les pays accueillant une importante diaspora burkinabè, en Afrique [Côte d’Ivoire, Mali, Ghana, Sénégal, Gabon], en Europe [France, Belgique, Italie] et en Amérique du Nord [États-Unis, Canada] », explique Luc Marius Ibriga, le rapporteur général de la commission.