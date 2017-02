Bamba Médji, maire de Gagnoa et cadre du Rdr : «L’élection du candidat de l’Udpci à Divo est un vote sanction»

Le maire de la commune de Gagnoa, Bamba Médji, par ailleurs, cadre du Rdr et Rhdp, la coalition au pouvoir, s’est prononcé, hier, sur la défaite de Lancina Traoré dit Bazo, candidat de son parti aux élections législatives de la circonscription électorale de Divo commune. «L’élection du candidat de l’Udpci est un vote sanction parce que Traoré Lancina est le secrétaire départementale du Rdr. Il est incompréhensible que le député sortant qui est le premier responsable du parti au pouvoir tombe aussi lamentablement à une élection. Le 18 décembre, l’écart était de 4.000 voix, le samedi dernier, cet écart est monté à 5.000 voix. Cela veut dire que des militants ont voulu lui faire payer honteusement ce qu’ils lui reprochaient », a-t-il déclaré devant la presse. Ajoutant que «ceux qui ont voté pour le candidat de l’Udpci sont des militants et des responsables du Rdr surtout que l’Udpci ne peut pas se prévaloir de deux sections à Divo ».

Médji Bamba a souligné l’antipathie des militants du Rdr à l’égard du candidat du Rhdp, Lancina Traoré dit Bazo. « L’Udpci a gagné à Divo, mais cela ne veut pas dire que ce parti est fortement implanté dans cette ville. La victoire de l’Udpci s’explique par le fait que son candidat dégage une forte personnalité qui a eu l’adhésion des militants du Rhdp», a-t-il indiqué. Avant de préciser qu’une élection se gagne sur des détails. «Une élection repose sur plusieurs paramètres. En politique, il y a le facteur individu qui pèse beaucoup dans la balance», dira-t-il. Et de poursuivre : «Nous étions dans le cas du Rhdp et lors des discussions, il nous a été donné de constater que le député sortant était Rdr et le maire Pdci, le Rhdp a estimé que le candidat le mieux placé pour les législatives devrait sortir des rangs du Rdr parce que l’Udpci n’avait pas fait de preuve. Si la piste des primaires était abordée, elle opposerait des cadres du Rdr».

Médji Bamba répondait ainsi à une question relative aux primaires au Rhdp qui auraient, sans doute, évité que le Rhdp morde la poussière à Divo.



Doumbia Namory

Correspondant permanent dans la région du Goh

In Notre Voie