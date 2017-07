Attaque armée contre la brigade de gendarmerie d’Azaguié, au Nord-Est d’Abidjan

La brigade de la gendarmerie d’Azaguié (41 km au Nord-Est d’Abidjan) a été la cible d’une attaque armée perpétrée, tôt samedi, par des individus armés non identifiés, ‘’sans faire de blessé’’ et de ‘’perte en vie humaine’’, a appris APA de source sécuritaire.



‘’L’attaque de la brigade de la gendarmerie a commencé aux alentours de 3 heures du matin’’, explique à APA cette source, précisant que l’attaque menée par des ‘’individus non identifiés qui ont pénétré au sein de la gendarmerie n’a fait aucun dégât en vie humaine, ni des blessés’’.



Deux chars de la gendarmerie nationale ainsi qu’une équipe de l’unité d’intervention et une équipe de la brigade de sécurité de la gendarmerie ont été dépêchés sur place dans la ville d’Azaguié où ils sont arrivés vers 6h00, heure locale et Gmt.



‘’Les tirs ont cessé à l’arrivée de ces renforts’’, poursuit la même source, ajoutant que les locaux de la brigade de la gendarmerie ont été ‘’saccagés’’.



