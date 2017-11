Afrique du Sud : l’alcoolisme, une tragédie sociale et un gouffre financier

Toutes les études menées depuis 2011 par les spécialistes de l’Organisation mondiale de la santé aboutissent à la même conclusion : l’alcoolisme est devenu un problème de santé publique en Afrique du Sud. La consommation annuelle moyenne est estimée à 20 litres d’alcool pur par personne et par an, l’équivalent de 220 bouteilles de vin.Les autorités sud-africaines le reconnaissent, l’alcool est la troisième cause de décès dans le pays. La ministre du Développement social comptabilisait 130 morts par jour en septembre 2013. Les jeunes, garçons et filles, sont de plus en plus touchés. «Plus d’un tiers des Sud-Africains (37%) consomment de l’alcool du vendredi au lundi matin et sont donc saouls tout le week-end», reconnaît l’autorité sud-africaine des drogues qui a effectué des recherches. Le pire, ajoute-t-elle, «ce sont les lundis matins où 10% des gens sur les routes ont des chances d’êtres saouls». L’Afrique du Sud compte plus de 7000 morts annuels liés à la consommation d’alcool.Une consommation excessive d’alcool que nous a confirmée le docteur Alexandra Fleischann du département santé mentale et toxicomanie de l’OMS à Genève : «48% de l’alcool consommé dans le pays le sont sous forme de bière, 18% sous forme de vin, 17% sous forme de spiritueux. Les 17% restants comprennent d’autres types de boissons alcoolisées telles que les boissons fermentées à partir de sorgho ou de maïs.»