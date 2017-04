Affi N’Guessan à Alépé: "C’est le poste de président qui est le nœud de nos palabres"

Le président du Front populaire ivoirien (Fpi), Pascal Affi N’Guessan, a effectué les 6 et 7 avril 2017, une tournée de rencontres et d’échanges dans le département d’Alépé. Celle-ci l’a conduit à M’bohoin, Yakassé-Comoé, Abrotchy, Monnekoi, Ahoutoué, Grand-Alépé, etc.Entouré des vice-présidents Marcel Gossio, Koffi Aka et Benjamin Yapo Atsé, Pascal Affi N’Guessan a longuement entretenu les militants sur la grave crise que traverse leur parti. « Je n’ai jamais trahi le président Gbagbo. C’est le poste de président du parti qui est le nœud de nos palabres. C’est donc une bagarre de positionnement », n’a-t-il cessé de dire aux militants. Malgré cet « après Gbagbo tumultueux », selon ses propres termes, le député de Bongouanou a demandé aux militants de ne pas perdre espoir car, le Fpi a toujours des ambitions pour diriger encore le pays et compte même reprendre le pouvoir en 2020.Pour y parvenir, a-t-il poursuivi, le parti devra retrouver son unité en attendant le prochain congrès qui élira le nouveau président. Au cours des différentes rencontres, le président du parti à la rose a appelé ses camarades frondeurs au rassemblement. « Rassemblons-nous pour continuer la lutte et pour reconquérir le pays. J’ai toujours les bras ouverts », a-t-il insisté.