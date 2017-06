Adam Dahico : ‘’Je suis contre les humoristes qui piquent les blagues sur les réseaux sociaux’’

Le dromikan continue d’accomplir sa noble et ambitieuse mission, celle de critiquer, faire prendre conscience et de détendre l’atmosphère sans toutefois blesser la sensibilité d’autrui. Je tourne dans les grands festivals d’humour. J’ai été invité cette année au Marrakech du rire au Maroc. Je tourne dans des séries télévisées telles que ‘Top radio’ et Ma grande famille, Clinique Dahico. Présentement, sur la radio fréquence 2, j’incarne le rôle de la société civile civilisée à l’émission place publique dont je suis par ailleurs le directeur artistique.Je suis comédien de formation, acteur de cinéma, humoriste-chroniqueur radio-télé. Ecrivain, auteur de quatre publications dont ‘Eh Djah ! Ma vieille ! La toute dernière en 2014. Mes livres se vendent bien à travers les shows dédicaces que j’organise dans les librairies professionnelles à travers l’Afrique francophone. Comme comédien, je suis sollicité pour participer à des spectacles, des émissions télés tel que ‘’Le parlement du rire’’. Je fais des tournées hors du pays où j’anime des stages de perfectionnement. Je suis régulièrement en scène. Mes spectacles sont diffusés sur des chaînes internationales. Humoriste, je suis deux fois Lauréats des Grands Prix Afrique des théâtres francophones dans la catégorie ‘’Meilleur humoriste Afrique francophone’’. Ce, en 2010 et 2014. J’écris et anime des chroniques pendant la Coupe d’Afrique des nations pour la radio Omega Fm au Burkina Faso. J’ai également été chroniqueur consultant sur la chaîne de télévision Vox Africa durant un an.Le Chanteur, en 2014 j’ai produit un album 100 % musique reggae, toujours dans mon style à moi qui consiste à dénoncer et conscientiser à travers des textes et paroles. Le politique, désormais, je ne peux me dérober de ce statut d’homme politique pour avoir été candidat à une élection présidentielle en Côte d’Ivoire au moment où celle-ci avait soif de paix après une dizaine d’années de crise. Ce sont les conséquences de l’humour socio politique que j’ai développées durant une décennie rentrant dans l’histoire politique de mon pays en étant le premier comédien humoriste ivoirien à faire acte de candidature à une élection présidentielle