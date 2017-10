Abidjan : Le footballeur ivoirien George Griffiths abattu par des braqueurs

Sans club et venu se ressourcer à Abidjan, l’ex-attaquant du Sirocco FC de San Pedro et de l'ASI d'Abengourou, George Henri Aboubacar Griffiths, qui a précédemment évolué en République Tchèque et en Hongrie, a été froidement abattu, dans la soirée du jeudi 5 octobre 2017, à Angré, dans la commune de Cocody.George Henri Aboubacar Griffiths né le 24 février 1990 à Treichville, a été abattu dans la soirée du jeudi 5 octobre 2017, à Angré, dans la commune de Cocody.Selon plusieurs témoignages, l’ancien international qui a évolué avec la sélection ivoirienne des U23, était à bord de son véhiculte de marque Mercedes 4x4 quand il a été accosté par deux individus qui voulaient lui arracher l'engin. La suite ? L’un des quidams aurait tiré à bout portant, tuant sur le champ, l’ancien attaquant ivoirien.