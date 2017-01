AFRIQUE SANS TABAC APPELLE à la mobilisation des victimes et malades du tabac au SÉNÉGAL et en AFRIQUE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



L'appel à la mobilisation des Victimes et Malades du Tabac au Sénégal et en Afrique est une initiative de Afrique Sans Tabac qui vise à mobiliser tous ceux qui par ignorance, par tromperie, mensonges, manipulations ou tout simplement par manque d'informations de la part des fabricants de cigarettes sont tombés dans la dépendance et leur piège mortel du tabac.



L'heure n'est plus à la rhétorique ni au beau discours, il faut agir pour sauver toutes les vies qui sont sous la menace permanente du tabac.



Le tabagisme est la première des causes évitables de décès dans le monde. Il est à l’origine de 10 % de tous les décès et de 30 % des décès par cancer. On estime que, d’ici la fin du 21e siècle, un milliard de personnes mourront des suites du tabagisme, soit dix fois plus que pendant le 20e siècle. Par ailleurs, plus de 80 % des décès liés à la consommation de tabac surviendront dans les pays en développement.



Le coût de cette tragédie évitable ne se mesure pas seulement en vies humaines, mais aussi en conséquences économiques et sociales néfastes pour la croissance et la stabilité des pays en développement.



Le tabac est une catastrophe pour toute la communauté africaine et mondiale, et il charit ses désastres sur toute l'humanité, et partout dans le monde on s'organise pour faire face à son cortège de malheur, et il sème la mort partout dans le monde.



Nous savons tous que l'Afrique souffre gravement du tabagisme, et que les populations africaines sont aujourd'hui l'objet d'une agression véritable de la part des industries de tabac qui tous les jours inoculent leur mortel poison dans les veines des hommes, des femmes, des filles et fils et surtout de la jeunesse qui est sa principale cible.



La responsabilité des industries de tabac est fortement engagée face dans l'explosion de certaines maladies dont la gravite requiert une mobilisation de tous ceux qui de prés ou de loin estiment être leurs victimes.



Selon l'OMS le tabac tue la moitié de ceux qui en consomment.



Une personne environ meurt toutes les 6 secondes du fait de ce fléau, ce qui représente un décès d'adulte sur 10. La moitié des consommateurs actuels mourront d'une maladie liée au tabac.



Près de 80% du milliard de fumeurs que compte la planète vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, là où la charge de morbidité et de mortalité liée au tabac est la plus lourde.



La consommation de tabac est l’une des plus graves menaces ayant jamais pesé sur la santé publique mondiale. Elle tue près de 6 millions de personnes chaque année. Plus de 5 millions d'entre elles sont des consommateurs ou d'anciens consommateurs, et plus de 600.000 des non-fumeurs involontairement exposés à la fumée.



Les consommateurs de tabac qui décèdent prématurément privent leur famille de revenus, font augmenter les dépenses de santé et freinent le développement économique.



Le tabagisme passif génère et facilite.



La mort subite du nourrisson, la bronchite et la pneumonie, l’asthme ,la méningite, les affections cardio-vasculaires , l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, l’angine de poitrine, l’artérite des membres inférieurs, la gangrène, l’anévrisme de l'aorte abdominale, l’hypertension artérielle, l’artériosclérose, le risque de rechute d'infarctus, les troubles du rythme cardiaque ischémiques, la mort subite , La mort subite du nourrisson, la bronchite et la pneumonie, l’insuffisance respiratoire, L’emphysème pulmonaire, La bronchite chroniques et Les infections aigues O.R.L., trachéales, bronchiques et pulmonaires. l’asthme, l’otite, la méningite, le cancer du poumon, les affections cardio-vasculaires, Ulcères gastro-duodenaux , Pancréatite chronique (+30%) , Cataracte (+100%), Maladie de Basedow, Fracture du col du fémur (2fois plus), Grossesses extra utérines (1/5 sont dues au tabagisme), Accélération du passage au sida, Troubles érectiles sérieux (2 fois plus fréquents chez les moins de 60 ans), L’avortement, l'hypotrophie fœtale, la mortalité périnatale.



Le tabagisme est responsable de plus de 30 % de tous les décès causés par un cancer.



Il touche de plus en plus d'adultes jeunes, parfois dès 30 ans, lorsque le début du tabagisme a été précoce : plus l'entrée dans le tabagisme aura été précoce, plus le risque est grand. 85% des cancers du poumon sont dû au tabagisme chez l'homme.



Cancer du col de l'utérus chez la femme jeune (les hydrocarbures de la fumée sont retrouvés au niveau de la glaire cervicale ; 85 % des femmes avec un cancer avancé du col sont fumeuses.



Le tabac est l’une des principales causes de décès, de maladies et d’appauvrissement



Près de 80% du milliard de fumeurs que compte la planète vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, là où la charge de morbidité et de mortalité liée au tabac est la plus lourde.



Le tabagisme passif tue.



On désigne par l’expression «tabagisme passif» l’exposition à la fumée dégagée par des produits du tabac dans des lieux clos comme un restaurant ou un bureau. La fumée du tabac contient plus de 4000 substances chimiques, dont on sait qu’au moins 250 sont nocives et plus de 50 sont cancérigènes.



Le tabac est le seul produit de consommation licite qui tue ceux qui en font exactement l’usage prévu.

Le tabac se présente sous diverses apparences.



Les cigarettes industrielles, les cigarettes « biologiques », « naturelles », les cigarettes roulées main, Bidis et les kreteks (cigarettes aux clous de girofle), les cigares, les pipes, les pipes à eau (houkas, bangs, narguilés, shishas), les produits à base de tabac, non combustibles « oraux », Le tabac à priser ou neffa, ou « sans fumée », le tabac à chiquer, le tabac à priser, le Swedish snus (snus suédois), le gutka , la cigarette électronique qui est aussi dangereuse que toutes les autres de tabac.



Le tabac est mortel sous toutes ses formes. L’industrie du tabac, vecteur de maladies.



Toutes les épidémies ont leur moyen de contagion, un vecteur qui propage la maladie et la mort. Pour l’épidémie de tabagisme, ce vecteur n’est pas un virus, une bactérie ou un autre micro-organisme, mais l’industrie du tabac et sa stratégie commerciale.



La recommandation du Dr Margaret Chan Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Santé.



≪ Nous avons la solution à l’épidémie mondiale de tabagisme qui mettra en danger la vie d’un milliard d’hommes, de femmes et d’enfants au cours de ce siècle. Le tabagisme tue de si nombreuses façons qu’il figure parmi les facteurs de risque de six des huit premières causes de mortalité dans le monde.



Le remède à cette épidémie dévastatrice n’est pas un médicament ou un vaccin, mais l’action concertée des pouvoirs publics et de la société civile ≫ Dr Margaret Chan Directeur Général Organisation mondiale de la Santé





L’épidémie de tabagisme et de morbidité tabagique telle que nous la connaissons aujourd’hui n’existerait pas si l’industrie du tabac n’avait pas commercialisée et promu ses produits meurtriers tout au long du siècle dernier.



Déclaration de Madame Awa Marie Coll Seck Ministre de la Santé et de l'Action Sociale du Sénégal. MSAS

«L’épidémie du tabagisme constitue un problème mondial aux conséquences graves pour la santé publique, exigeant comme réponse la combinaison de stratégies nationales et internationales efficaces, adaptées et globales»



Le cri d’alarme de Matthew l. Myers, Président de Campaign For Tobacco-Free Kids CTFK.



≪ Il est ahurissant qu’un produit aussi destructeur pour l’organisme que la cigarette ne soit quasiment pas réglementé alors qu’il menace la santé et la sécurité ≫ Matthew L. Myers, Président de Campaign for Tobacco-Free Kids CTFK



Contrer l’opposition de l’industrie du tabac.



On sait d’expérience quelle sorte d’arguments seront invoqués contre la législation non-fumeurs.



A la place de lieux de travail 100 % non-fumeurs, elle proposera comme solution ≪ raisonnable ≫ des zones fumeurs séparées ou une ventilation, ce qui de notre avis est le pire scénario.



Il n’y a pas de seuil au-dessous duquel le tabagisme passif est sans danger.



Fumer rend impuissant



Non seulement fumer rend impuissant mais il peut aussi altérer la fertilité chez les hommes. En effet, le tabac est un facteur favorisant les troubles de la fertilité.



L’industrie du tabac cache les informations réelles.



≪ L’industrie du tabac s’est toujours efforcée de dissimuler les informations qui concernent les effets nocifs du tabac sur la santé, d’utiliser l’attrait de son énorme budget publicitaire pour empêcher les revues destinées au grand public de publier des articles sur les effets nocifs du tabac et de recourir à d’autres méthodes pour diminuer la quantité d’informations auxquelles les fumeurs pourraient avoir accès ≫ Organisation mondiale de la Santé : Rapport sur la santé dans le monde, 1999



Et dans tout cela qu'elle est la responsabilité de l'industrie du tabac dans la pandémie tabagique ?



Les 100 millions de morts dues au tabac au X Xe siècle ne sont pas le résultat du choix conscient de consommateurs adultes et responsables, mais les victimes d'une politique volontaire, agressive et conquérante d'une industrie qui a voulu imposer mondialement son produit hautement addictogène ainsi que ses intérêts financiers, au mépris de la vie et du droit, par la duperie, la tromperie, la fourberie, la duplicité et la corruption.

La dimension de la pandémie tabagique est sans équivalent dans l'Histoire, puisque Le tabagisme a Tué 62 millions de personnes depuis la Seconde Guerre mondiale et en tuera 100 millions dans les vingt prochaines années.



Au axe siècle, l’épidémie de tabagisme a fait 100 millions de morts dans le monde. Au xxie siècle, elle pourrait faire un milliard de victimes.



Voila ce que pense Philip Morris des fumeurs.



≪ L’adolescent d’aujourd’hui peut être le client régulier de demain, et l’écrasante majorité des fumeurs commencent à fumer quand ils sont encore adolescents ≫ Document à usage interne de Philip Morris (1981)



A la lumière de ces révélations, ce qui sépare l'industrie du tabac de l'industrie du crime n'a plus guère que l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette.



L'industrie du tabac a écrit son propre réquisitoire car:



. Elle a caché les dangers du tabac, puis les a niés , a caché que la nicotine est une drogue, puis l'a nié , a manipulé chimiquement et génétique-ment la nicotine pour accroître la dépendance à ses produits, puis l'a nié en se parjurant , a visé spécifiquement les enfants et les adolescents , a organisé la contrebande internationale de ses produits , a entrepris une véritable conspiration pour créer une fausse controverse sur les dangers de l'exposition des non-fumeurs à la fumée de tabac , a organisé la désinformation par de faux organismes d'information ou de recherche qu'elle a été contrainte de fermer aujourd'hui aux États-Unis.



Nous savions l'industrie du tabac mortifère, nous la découvrons meurtrière.



Implications pratiques.



Quelle est la responsabilité de l'industrie du tabac face a un tel désastre ?

La responsabilité de l'industrie de la cigarette, face à la pandémie tabagique qui a touché le monde occidental durant le xxe siècle est énorme.



Cette industrie a d'abord nié la nocivité du tabac, puis la dimension addictogène de la nicotine, ensuite les analyses montrant que leur cible privilégiée était les adolescents et les jeunes adultes, son implication dans la contrebande et enfin l'achat de scientifiques pour contrecarrer les données sur le tabagisme passif



Les 100 millions de morts dues au tabac au XXe. Siècle ne sont pas le résultat du choix conscient de consommateurs adultes et responsables, mais les victimes d'une politique.



C’est pour toutes ces raisons que :



Nous invitons tous ceux qui par ignorance se sont fait piéger et qui aujourd'hui souffrent ou trainent des maladies liées au tabac de se signaler et de se faire connaitre : à



Email : victimesdutabacsenegal@gmail.com



Email : victimesdutabacafrique@gmail.com



Le plus grand front jamais constitué contre l'industrie du tabac.



Nous demandons aux populations sénégalaises et africaines, et mondiale, de rejoindre l'Appel à la mobilisation des victimes et malades du tabac.



Nous demandons à tous ceux qui au Sénégal, et en Afrique souhaitent délivrer leurs souffrances de se joindre à cette plateforme africaine et internationale qu'érige Afrique Sans Tabac pour mettre les industries cigarettieres devant leurs responsabilités.

Nous invitons toutes les victimes et malades du tabac , les veuves , veufs , orphelins et orphelines du fait du tabac , les chrysologues , les chercheurs , les sociologues, l'ignorant et l'analphabète qui fument , la femme enceinte qui enfume le bébé qu'elle porte, tous ceux qui sont exposées au tabagisme passif et à la fumée des autres , ceux qui sont directement exposés sur leur propre lieu de travail hôtels , bars , restaurants , dancings, ceux des usines chimiques comme par exemple les travailleurs de l'industrie du tabac , les fumeurs , les anciens fumeurs , les associations qui luttent contre le tabac , les agriculteurs et cultivateurs , les travailleurs des champs de tabac , les sportifs toutes disciplines confondues , les ongs , les associations de santé , les associations féminines , les associations de jeunes , les enseignants , les professeurs , les élèves , les étudiants les associations culturelles et sportives ASC , les enseignants , les journalistes de la presse écrite, tv , réseaux sociaux et..., les communicateurs traditionnels , les intellectuels , les élèves , les étudiants, les écrivains et les poètes , le transporteurs , les artistes , les comédiens et musiciens , les couples qui s'enfument mutuellement entrainant toutes leurs familles dans un engrenage mortel , les défenseurs de l'environnement , les écologistes qui constatent impuissants l'aggravation de la détérioration de la couche d'ozone par les gaz qui émanent des cigarettes , le randonneur et le technicien de surface qui constatent l'envahissement des rues par les mégots de cigarettes jetés par des fumeurs insouciants,les tradipraticiens , le voyageur sur la route dont le mégot à déclenché un feu de brousse ,l'ouvrier qui en toute inconscience use et abuse du tabac, les populations qui cohabitent avec des industries comme les manufactures de tabac.



Nous invitons les états , les gouvernants , les gouvernements, les partenaires de la lutte anti tabac dans les monde , les citoyens , les peuples , les parlements, les députés et les parlementaires , toutes les organisations internationales , l'Organisation des Nations Unies ONU et tous ses démembrements , l'Organisation Mondiale de la Santé OMS , l'Union Africaine UA , les organisations internationales de santé , les scientifiques et les chercheurs , les collectivités locales , les représentations diplomatiques , les ambassadeurs et diplomates , les armées , les forces de défense et de sécurité , les juristes , les magistrats , les avocats , les responsables politiques , tous les professionnels de le santé , la société civile , les forces vives , les chefs religieux toutes confessions confondues , les prêtres et les imams , les chefs traditionnels et coutumiers, les tradipraticiens , les responsables politiques de tous bords , les collectivités locales ,élus et futurs élus.



Où que vous soyez, rejoignez la mobilisation des victimes et malades du tabac au Sénégal et en Afrique.



. Il est temps de mobiliser tous les moyens juridiques au service de la santé et de la justice mondiale.



. Nous devons agir maintenant pour inverser le cours de l’épidémie mondiale de tabagisme et sauver des millions de vies.



Initié par Afrique Sans Tabac

Président Amadou Moustapha GAYE

Email : afriquesanstabac@yahoo.fr

Email : victimesdutabacsenegal@gmail.com

Email : victimesdutabacafrique@gmail.com



Tél : 00221.77.631.62.27



SOURCES

. Madame Awa Marie Coll Seck Ministre de la Santé et de l'Action Sociale du Sénégal. MSAS

. Dr Margaret Chan Directeur Général Organisation mondiale de la Santé

. Organisation Mondiale de la Santé OMS.

. Fondation Bill et Melinda Gates.

. Banque Mondiale BM.

. Matthew L. Myers, Président de Campaign For Tobacco-Free Kids CTFK.

. Revue Médicale Suisse.

. The Oxford Medical Companion (1994)

. Document internes de l’industrie du tabac

.international Tobacco control Policy Évaluation Project