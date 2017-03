AFRIQUE - FRANCE - Alpha Condé sur les traces de Sékou Touré ?

Une réelle indépendance pour l’Afrique revient en boucle dans les débats menés sur le continent noir depuis quelques années. Alors même que les dirigeants africains sont traités de peu courageux ou de complices de l’Occident dans un contexte de néocolonialisme très décrié, le président guinéen, Alpha Condé invite ses pairs à rompre le cordon ombilical qui les lie avec l’ancienne puissance. Une façon de s’inscrire sur la politique de son prédécesseur, Sékou Touré.Le président guinéen a jeté un pavé dans la mare coloniale ce mercredi 29 mars 2017. A l’ouverture de la Conférence internationale pour l’émergence de l’Afrique à Abidjan, en Côte d’Ivoire, Alpha Condé a appelé ses pairs à couper le cordon ombilical qui les lie à l’Occident. «Nous sommes encore trop attachés à la puissance coloniale. Il faut couper le cordon ombilical », a déclaré Alpha Condé. «Comment pouvons-nous parler d'indépendance financière quand l'Union Africaine est financée par l'Union Européenne », a-t-il poursuivi en présence de l'Ivoirien Alassane Ouattara, de la Libérienne, Ellen Johnson-Sirleaf et du Sénégalais, Macky Sall.Le président de l’Union africaine estime que les Africains sont capables de se prendre en charge, vu que l’Afrique regorge de beaucoup de potentialités et que la forte croissance durable de l’Afrique doit contribuer à améliorer les conditions de vie de ses citoyens.Tout en prônant l’intégration africaine, le président guinéen explique que la solution contre la crise migratoire est la création d’emplois. «Quand il s’agit de nous, on parle d’immigrants et quand c’est eux, on parle de migrants, » a conclu M. Condé sans explications.Et quand le président Alassane Ouattara a voulu lui indiquer la gravité des paroles, Alpha Condé s’est défendu en disant qu’il « assume pleinement ses propos ».