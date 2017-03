ABIDJAN - Homicide de 2 jeunes filles au Plateau Dokui : le principal suspect appréhendé

Le principal suspect dans le double homicide de jeunes filles retrouvées mortes à leur domicile dans la nuit du dimanche dernier a été appréhendé par les éléments de la police criminelle. Il se nomme Kouamé Ourega Frickson et est le frère cadet de l’une des victimes.Les faits :Le 13 Mars 2017, la Direction de la Police Criminelle appelé communément PJ a été saisie par le 22 eme Arrondissement de ce que qu’un corps sans vie avait été découvert dans un domicile au plateau Dokui dans sa zone de compétence .Immédiatement , les éléments de la Police Criminelle ont été dépêchés sur les lieux au fins de procéder au constat d’usage . Il ressort dudit constat que deux ( 02 ) jeunes filles habitant un studio au 1er étage d’un immeuble situé derrière " l’Allocodrome " du Dokui ont été retrouvées mortes .Elles avaient chacune le crâne ouvert à l’aide d’un pilon se trouvant sur le matelas ou gisait les corps .Les enquêtes rondement menées par la Police Criminelle ont permis d’interpeller dans la nuit du mardi 14 Mars au mercredi 15 Mars ( aujourd’hui) aux environs de 01 heure du matin à Yopougon Mossikro le nommé KOUAME OUREGA FRICKSON qui se trouve être le demi frère de la défunte et qui vit avec sa Soeur depuis environs 3 semaines .Les victimes sont : Kouamé Ahou Prisca ( 25 ans ) et Beugré Kouwan Pamela (17 ans).Au total , il n’a fallu que deux jours à la POLICE pour mettre fin à la cavale du présumé coupable.In abidjan.net