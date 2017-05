A’salfo dénonce les mutineries en Côte d'Ivoire: "plus jamais ça"

"Ce qui nous interpelle sur ce qui est en train de se passer dit-il, c'est le fait que nous ayons déjà dans le passé vécu ce genre de choses, ça commence toujours par de petits affolements et après on arrive à l'irréparable ; or personne ne veut revoir la Côte d'ivoire replonger cet Etat-là."De son vrai nom Salif Traoré, le chanteur ivoirien qui appelle les militaires à ne pas saper la stabilité du pays, affirme qu'il est de leur devoir à Magic system de lancer des messages d'apaisement, non sans demander au gouvernement de tenir parole."Nous sommes dans un pays dont la croissance est en train de remonter, le pays est sorti de sa convalescence, les autorités en place ont pu rassurer et convaincre les investisseurs de revenir mais aujourd'hui tous ces coups de feu mettent tout cela à l'eau"