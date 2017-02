À Alger, Emmanuel Macron qualifie la colonisation française de "crime contre l’humanité"

Pour tout candidat à la magistrature suprême, le déplacement en Algérie fait partie des passages obligés dans la campagne. Emmanuel Macron n’a pas échappé à la règle en se rendant deux jours, lundi 13 et mardi 14 février à Alger. Le candidat d’En marche ! a notamment rencontré des hauts dirigeants. Il en aussi profité pour faire quelques télés.Invité à évoquer les relations franco-algériennes ce mardi 14 février, l’ancien ministre de l’Economie n’a pas mâché ses mots. Pour lui, la colonisation est "une vraie barbarie". Il explique à la télé algérienne Echorouk News :La colonisation fait partie de l’histoire française. C’est un crime. C’est un crime contre l’humanité. C’est une vraie barbarie et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l’égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. En même temps, il ne faut pas balayer tout ce passé […] ll y a une jolie formule qui vaut pour l’Algérie : "La France a installé les droits de l’homme En Algérie. Simplement, elle a oublié de les lire".