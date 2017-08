28 ans après sa mort : Un festival en hommage à Rfk voit le jour

La famille de Roger Fulgence Kassy (Rfk) et des membres de l’ONG Showbiz Academy et Stanyvo Production étaient face à la presse lundi 14 août 2017 à la résidence Béthanie aux II Plateaux pour annoncer la première édition du « Festival Rfk Show de Toumodi-Kokumbo » qui se tiendra du 19 au 21 janvier 2018 à Toumodi et à Kokumbo dans la région du Bélier.







Les festivaliers auront au menu de ces trois jours d’activités des témoignages, un concours d’animation, de karaoké, de beauté, de sapologie, de portrait, de cuisine, des expositions-photos, un match de gala, et une visite de la tombe de Fulgence Kassy ainsi qu’une conférence publique qui aura pour thème « Ful que nous reste-t-il après 29 ans» ?

L'initiative de ce festival en hommage au célèbre animateur et journaliste de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti) est de Marcelin Kassy, oncle de Fulgence Kassy. Cette première édition aura pour thème « RFK pas deux fois !».

